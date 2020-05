[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – E’, purtroppo, quasi immancabile la crescita giornaliera del dato dei contagiati a Saronno: dopo i boom del +18 di ieri, oggi l’ascesa è per fortuna decisamente più modesta, eppure c’è: +2 che porta il totale delle persone contagiate in città dal coronavirus, dall’inizio dell’epidemia in Lombardia, a 204. Con Saronno che diventa la quarta località col maggior numero di contagi, oggi scavalcata da Gallarate che con un +5 va a 206 ufficiali. In vetta di questa “classifica” nella quale nessuno vorrebbe essere c’è Busto Arsizio con 320 casi confermati, oggi +3; mentre Varese è seconda con 290 casi, oggi +6. Tutte le altre località della provincia sono molto “staccate”.

Nel Varesotto oggi la crescita è stata molto modesta, +24 (ma al totale si aggiunge anche un +31 relativi a contagi di aprile ma inseriti oggi nel database). In Lombardia il trend generale resta promettente, soprattutto in relazione alla riduzione dei ricoveri ospedalieri.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: oggi sanificazione all’ospedale di Saronno)

07052020