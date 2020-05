MILANO – Oggi +689 casi positivi (ai quali aggiungere 31 casi rigurdanti il mese di aprile e rendicontati oggi), in Lombardia il totale diventa di 80.089; in terapia intensiva restano 480 persone, +0; mentre i ricoverati scendono a 5.848, oggi -231. I decessi arrivano a 14.745, oggi +134; i tamponi effettuati sono stati sinora 455.294, oggi +15.488.

E‘ stato Massimo Sertori (foto), assessore regionale ai Piccoli comuni, a presentare i dati giornalieri alla conferenza stampa che si è tenuta nel tardo pomeriggio a Palazzo Lombardia di Milano: “Nonostante l’aumento importante di tamponi effettuati, è confermato il trend al ribasso”.

Nelle province, nel Varesotto oggi +24 (ai quali aggiungere 31 casi di aprile, ma rendicontati oggi), per un totale di 3.073 contagi; nel comasco 3.440, oggi +39; in Brianza 4.974, oggi +81.

