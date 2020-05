SARONNO – Gli interventi di sanificazione hanno preso il via nel pomeriggio di ieri all’Ospedale di Busto Arsizio con l’impiego di un nucleo disinfettori costituto da 5 militari guidati da un Ufficiale veterinario.

I militari, dotati degli indumenti protettivi previsti, impiegando atomizzatori spalleggiabili e nebulizzatori hanno sanificato due blocchi operatori, un laboratorio analisi e tre piani impiegati per le terapie di pazienti interessati dal COVID-19, che saranno destinati a normale degenza.

L’attività, durata ben 9 ore, si è conclusa nella tarda serata e non ha inficiato la continuità assistenziale della struttura.

Analoga attività è stata programmata oggi nell’Ospedale di Saronno, mentre all’Ospedale di Somma Lombardo i militari sono attesi lunedì 11 maggio.

Impiegati per le attività assetti altamente specialistici del Reggimento di Supporto al Comando di Reazione Rapida della NATO che ha sede a Solbiate Olona. Si tratta di unità qualificate per la disinfezione dalla Scuola di Sanità e Veterinaria dell’Esercito e di unità deputate ad assolvere compiti in materia di difesa CBRN (Chimica, Batteriologica, Radiologica, Nucleare). Personale che vanta una solida esperienza maturata anche nei teatri operativi all’estero.

Questo impegno a favore degli Ospedali dell’ASST Valle Olona rientra nel più ampio contesto delle azioni intraprese fin da subito dalle Forze Armate italiane per contrastare la diffusione del virus e che continuano a tutt’oggi in supporto alla protezione civile ed alle autorità locali.

“Esprimiamo un grande grazie agli uomini e le donne del Comando NATO guidato dal Generale di Corpo d’Armata Guglielmo Luigi Miglietta, per la loro preziosa opera, che tutela la salute di tutti noi – afferma il Direttore generale ASST Valle Olona, dottor Eugenio Porfido -. L’attività di bonifica dischiude orizzonti di normalizzazione, ci rassicura e ci proietta verso un ritorno ai tradizionali assetti dei nostri Ospedali”.

L’attività rientra nell’ambito del costante supporto che il Comando di Reazione Rapida della NATO sta garantendo a favore della collettività per fronteggiare l’epidemia. Numerosi, infatti, sono stati i concorsi forniti dalle donne e dagli uomini del Comando NATO di Milano, tra cui meritano menzione i trasporti di materiale sanitario dall’aeroporto di Malpensa verso diversi siti dell’Italia settentrionale per soddisfare i bisogni delle strutture ospedaliere e il trasferimento di salme dalla città di Bergamo ad altre località nazionali. Si tratta di un impegno che rientra nel più ampio contesto delle azioni intraprese fin da subito dalle Forze armate italiane per contrastare la diffusione del virus e che continuano a tutt’oggi in supporto alla protezione civile ed alle autorità locali.