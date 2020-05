SARONNO – In questo momento di emergenza sanitaria dove in ospedale medici ed infermieri sono impegnati in prima linea nella lotta contro il coronavirus, il Rotary Club Saronno ha ritenuto doveroso pensare anche ai medici di famiglia che, sul territorio, ogni giorno continuano a prestare assistenza ai propri pazienti esponendosi ad evidenti rischi di contagio.

Ha quindi raccolto la richiesta di aiuto e fatto il possibile per concretizzarla riuscendo a reperire una fornitura di 600 mascherine Ffp2 che sono state consegnate a Francesco Rossitto, direttore della Asst Valle Olona, e che sono state distribuite, suo tramite, ai medici di base ed ai pediatri del distretto sanitario di Saronno.

Con questo gesto il Rotary ha voluto contribuire, anche se in minima parte, a garantire ai medici maggiore sicurezza nell’espletamento del proprio mandato professionale.

“Ringraziamo Rossitto e tutti i medici e pediatri del distretto sanitario di Saronno per la dedizione ed il sacrificio con i quali affrontano questa emergenza sanitaria, nella speranza che presto si possa tornare alla “normalità”.