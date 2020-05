SARONNO – “Con una lettera indirizzata alle federazioni nazionali, il presidente della European softball federation (Esf), Gabriel Waage, ha annunciato ulteriori modifiche al calendario delle manifestazioni legate al softball europeo. Alla luce delle modifiche al calendario adottate di recente dalla Wbsc, tra cui la cancellazione dell’edizione 2021 della Coppa del mondo di softball, la Esf ha annunciato che il Campionato europeo di softball femminile verrà disputato nel 2021, con data ancora da decidere; così come il campionato europeo di softball maschile, che verrà giocato a Ledenice in Repubblica Ceca dal 21 al 26 giugno 2021″. Lo comunica la Fibs, Federazione italiana baseball e softball.

Per gli Europei si stavano preparando diverse giocatrici dell’Inox team Saronno e della Rheavendors Caronno Pertusella, che nel “giro” della Nazionale italiana. La manifestazione, che si sarebbe dovuta tenere fra Ronchi dè Legionari e dintorni, fra Trieste e Gorizia, era stata inizialmente programmata all’inizio dell’estate, poi rinviata a metà settembre ed ora è giunta dunque la notizia del definitivo annullamento, a causa dell’emergenza coronavirus.

