Il mercato contadino della Coldiretti torna a Limbiate

LIMBIATE – Dopo il riavvio dei mercati rionali, anche il mercato contadino del venerdì torna a Limbiate con le sue bancarelle.

Domani 8 maggio, in piazza Cinque Giornate, ricompariranno i banchi di vendita di alimentari del mercato contadino promosso dalla Coldiretti. Frutta e verdura, mieli e confetture, oli e vini, ma anche formaggi, carne, salumi: tutti prodotti a chilometro zero che ogni venerdì richiamavano tanti limbiatesi all’appello.

Come accaduto per i mercati di martedì (in piazza Tobagi e in piazza Aldo Moro), anche per domani l’amministrazione ha attivato le procedure per gli ingressi in sicurezza: i cittadini muniti di mascherina potranno entrare dall’unico punto di accesso stabilito e, solo dopo essersi sottoposti alla misurazione della temperatura con il termoscanner, potranno entrare seguendo un percorso prestabilito e segnalato sulla pavimentazione.

07052020

(nella foto: la fila all’ingresso del mercato di martedì in piazza Tobagi)