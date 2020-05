COGLIATE – In Municipio adesso c’è anche un robot che risponde ai cittadini, fornendo informazioni relative all’emergenza coronavirus: è stato infatti attivato sul sito internet comunale un chatbot, ovvero un assistente virtuale, che aiuterà la cittadinanza rispondendo alle domande più frequenti, relative all’emergenza sanitaria. Come ricordano dal Comune, “risponde in linguaggio “naturale” ventiquattro ore al giorno e sette giorni su sette; è costantamente aggiornato ed in continuo “apprendimento”; gestisce anche conversazioni simultanee”.

La chatbot si chiama “Ivo Emergency”, quando si carica la pagina del sito comunale, www.comune.cogliate.mb.it si apre automaticamente ed è possibile inserire le proprie domande. Una nuova iniziativa concretizzata dunque dall’Amministrazione del sindaco Andrea Basilico (foto).

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

07052020