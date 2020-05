SARONNO / TRADATE / GROANE – Stasera c’è l’ultima “super Luna” del 2020: appuntamento dalle 20.30 in avanti, occasione per “mettere il naso” fuori di casa uscendo sul balcone, o guardando dalla finestra. L’evento astronomico, che sarà proposto anche su Facebook, appare davvero imperdibile soprattutto da queste parti, visto che il cielo sgombro da nubi consentirà ovviamente una ottima visuale.

Cosa accadrà esattamente dalle 20.30? La Luna sembrerà “enorme”. Non solo un effetto ottimo ma perchè effettivamente si troverà nel punto di massima vicinanza con la Terra, “solo” 361.180 chilometri, mentre normalmente è a 384 mila chilometri. Sarà una Luna piena e segue la “Superluna rossa” che si era ammirata ad aprile. In realtà la super Luna è già nel cielo, sin da poco dopo mezzogiorno ma per una questione di “illuminazione”, il momento migliore per osservarla sarà… appena fa buio. Su Facebookl sarà possibile vederla nella pagina di Astronomitaly.

(foto: la super Luna del mese scorso, ritratta da un lettore de ilSaronno)

