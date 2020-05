ORIGGIO – Voglia di fiori e di piante, e forse anche di “normalità”: nei giorni scorsi è avvenuta la riapertura dei florovivaisti, e questa mattina molti cittadini hanno fatto sosta da Toppi lungo l’ex statale Varesina, fra Origgio e Saronno, per fare acquisti. Tutti rigorosamente con la mascherina, non fosse stato per quella sarebbe apparso come un giorno “normale”. Con l’arrivo della primavera, e l’approssimarsi della Festa della mamma (proprio ieri l’appello dell’assessore regionale Fabio Rolfi a comprare un fiore) in molti hanno dunque voluto fare tappa dai florovivaisti della zona.

