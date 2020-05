SARONNO – Ieri all’ospedale di Saronno è arrivato l’Esercito, per la sanificazione della struttura, che ospita molti pazienti malati di coronavirus.

Mentre a Origgio e Uboldo è stato attivato dalla polizia locale un sistema per “beccare” chi sta troppo vicino passeggiando.

Per quanto riguarda il dato dei contagi, trend confermato al ribasso, almeno per i ricoveri ospedalieri, in Lombardia; contenuto nel Varesotto e dintorni, in zona sono saliti solo Caronno Pertusella e Saronno.

Mentre da una paziente di Bergamo giunge il grazie ai sanitari dell’ospedale di Saronno, per essere stata curata dal covid.

Multe per “assembramento”: batosta per le famiglie di tre minorenni che passeggiavano nel parco.

Bel gesto del Rotary club: donate mascherine ai medici di famiglia.

Intanto si esce anche per comprare un fiore o una piantina, grazie alla riapertura dei florovivaisti.

Per la videointervista de ilSaronno, si è parlato della mensa dei poveri a Casa di Marta.

Carità e solidarietà in tempi di emergenza: la mensa dei poveri degli amici di Betania In queste settimane di emergenza sanitaria un servizio importante come quello della mensa dei poveri Amici di Betania che ha sede a Casa di Marta ha dovuto trovare nuove soluzioni per portare avanti la propria attività

Altra videointervista, quella a Tommaso Mascharello che spiega come indossare le mascherine.

Mascherine e guanti: come e quando usarli: istruzioni per l'uso Con Tommaso Mascarello del Moss una serie di informazioni utili per gestire al meglio la fase 2

