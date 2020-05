TURATE – Nella bassa comasca unico dato in salita oggi, riguardo ai contagi da coronavirus, è quello di Turate, +1.

Rovello Porro 17

Rovellasca 20

Turate 51 (50)

Lomazzo 24

Bregnano 19

Nelle Groane crescita limita; in zona +1 a Origgio; +1 oggi anche a Caronno Pertusella. In zona, stabili Gerenzano, Uboldo e Cislago; però a Saronno si è registrato un preoccupante +9. Nelle altre principali località della zona, a Busto Arsizio oggi +2 a 322 casi totali; a Varese città +1 a 291 casi accertati, poi Saronno dunque con 213 casi mentre Gallarate segue con il +4 di oggi per un totale di 210 casi.

Il tutto in una giornata di venerdì non molto buona per l’intero varesotto, +75 casi, dato peggiore per quanto riguarda le province del nord del Milanese; in Lombardia (+609 casi) significativa discesa dei ricoverati in ospedale, elemento che fa ben sperare.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: il Municipio di Turate)

08052020