SARONNO – In base all’ultimo rilevamento, di alcune ore fa, il dati di contagio da coronavirus in zona sono aumentati solo a Saronno, Gerenzano e Caronno Pertusella, a Rovellasca nella bassa comasca.

Ecco il quadro della situazione (tra parentesi il dato precedente in caso di variazioni):

Saronno 204 (202)

Uboldo 17

Origgio 33

Caronno Pertusella 83 (81)

Gerenzano 28 (27)

Cislago 28

Rovello Porro 17

Rovellasca 20 (19)

Turate 50

Lomazzo 24

Bregnano 19

Solaro 62

Ceriano Laghetto 20

In zona, dunque, nella bassa comasca è cambiato solo il dato di Rovellasca, +1. Uboldo, Origgio, Cislago stabili; +2 a Caronno Pertusella; a Saronno oggi +2. Nel Varesotto oggi la crescita è stata molto modesta, +24 (ma al totale si aggiunge anche un +31 relativi a contagi di aprile ma inseriti oggi nel database). In Lombardia il trend generale resta promettente, soprattutto in relazione alla riduzione dei ricoveri ospedalieri e non ci sono stati nuovi casi di ricovero in terapia intensiva, rispetto a quelli pregressi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una veduta d piazza Libertà di Saronno)

08052020