SARONNO – Sale a 30 il numero dei decessi da coronavirus nella città di Saronno. Ancora una volta a fornire il dato alla stampa è il sindaco Alessandro Fagioli che informato dei dati per le esigenze operative del Comune ha, fin dall’inizio dell’emergenza, deciso di aggiornare sui dati non quotidianamente o in caso di variazioni, come fanno altri primi cittadini, ma solo occasionalmente. Una scelta che il sindaco e l’Amministrazione hanno confermato non solo nell’ultimo messaggio video alla città, pubblicato su Facebook prima di Pasqua, ma anche nell’ultimo consiglio comunale, organizzato in videoconferenza nelle serate di giovedì e venerdì scorso.

Il dato dei decessi comprende anche quelli delle Rsa proprio come quello dei contagiati arrivati a quota 204 con un aumento di 18 casi nella giornata di mercoledì la più negativa dell’inizio dell’emergenza. La richiesta di avere informazioni più precise e costanti sui dati dei contagiati, delle persone in sorveglianza attiva, dei guariti è ripetutamente arrivata anche dalle minoranze in diverse occasioni.

Ancora senza risposta, invece, la richiesta avanzata da diversi saronnesi soprattutto congiunti dei degenti di avere dall’Amministrazione un report sulla situazione nelle Rsa cittadine.

08052020