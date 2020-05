SARONNO – Il truccatore saronnese Andrea Leanza, salito alla ribalta per il gran lavoro svolto con Pierfrancesco Favino per Hammamet, è tra i candidati al premio David di Donatello 2020 nella categoria miglior truccatore.

Il David sono relativi ai film usciti nelle sale cinematografiche dal primo gennaio al 31 dicembre 2019 tanto che il saronnese è in lizza per il film “il primo re” con Roberto Pastore, Valentina Visintin e Lorenzo Tamburin. “Sono emozionato” racconta il saronnese che seguirà la trasmissione in diretta da casa proprio per le misure anticontagio del Coronavirus

La cerimonia di consegna dei premi, dopo essere stata posticipata dal 3 aprile all’8 maggio andrà in onda stasera su Rai 1 (e su RaiPlay) senza pubblico. Ma sarà anche una premiazione a distanza: il conduttore Carlo Conti si collegherà con tutti i nominati per ogni categoria – rispettando così il distanziamento sociale – e lascerà poi spazio al vincitore/vincitrice per il tradizionale discorso. L’edizione di quest’anno insomma suo malgrado entrerà negli annali, ma in passato anche altre edizioni sono state caratterizzate da momenti curiosi e inaspettati.

