SARONNO – “Vogliamo fare un esperimento sociale per poter passare questo periodo in casa in maniera più piacevole, distogliendoci per qualche ora al giorno dalle grosse difficoltà che stiamo vivendo”. Così si è presentato su Facebook il nuovo gruppo Viva Saronno che propone quotidianamente diverse attività ai propria iscritti. Cosa comprende questo nostro esperimento? “Semplice, ogni giorno professionisti e non, faranno delle dirette sul gruppo, di vario genere dando anche la possibilità agli spettatori di interagire fare domande e richieste”.

Gli amministratori del gruppo sono Fulvio Croci, Annarita Lo Russo, Marco Faruzzi e Gabriella Giudici. A collaborare con le dirette sono Viviana Polignano “Amatoriale fitness”, Luca Azzolina ABI professional formatore per barman consulente, Lilla Nigro insegnante Movero Saronno, Federico Raggi super moto 1 di Caronno Pertusella , pasticceria La buongustai di Benny Uboldo, India Lisa Minelli psicologa, Vaghi architetto Uboldo con Feng shui, Michelangelo Ghirardini cinofilo, Giorgia Ceriani e Catia Boselli che si occupano dello spazio dedicato ai bambini.

Tra le diverse attività proposte domenica 11 maggio ce ne sarà una dedicata alla festa della mamma. “Dedicheremo dalle 16:30 su Viva Saronno tutta una puntata dove bambini ma anche adulti potranno inviare (tramite email caeraf@hotmail.o tramite WhatsApp 366 31270) gli auguri per la festa della mamma e e poi verranno letti in diretta”

08052020