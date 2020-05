SARONNO – E’ con grande piacere che la Fondazione Novae Terrae comunica che grazie ad una raccolta fondi specifica ha potuto consegnare alla Fondazione Casa di Marta di Saronno 3.000 mascherine di protezione FFP2 e chirurgiche che saranno destinate sia alla protezione dei volontari che operano nella struttura, sia alla distribuzione gratuita per le famiglie che ne hanno necessità.

Inoltre la Fondazione Novae Terrae si farà carico dei costi relativi ai processi di sanificazione integrale del palazzo ove ha sede Casa di Marta che verranno svolti da aziende altamente qualificate, al termine dei quali verrà eseguito, in anteprima per il nostro territorio, un tampone Covid 19 di superficie atto a certificare in maniera scientifica l’efficacia della disinfezione consentendo cosi la ripresa in totale sicurezza di questa struttura che è il punto di riferimento per molte famiglie in difficoltà.

Questa iniziativa si somma alle altre che Fondazione Novae Terrae sta promuovendo per il sostegno delle famiglie durante l’emergenza Covid 19.

