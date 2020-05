SARONNO – Mercoledì mattina il mezzo di Croce Rossa è tornato nel parcheggio del palazzo comunale di piazza Repubblica per realizzare un servizio di tamponi dedicato ad operatori sanitari. In particolare nel corso della mattinata sono stati sottoposti al test, che darà il proprio esito non prima di 72 ore, 15 volontari di Croce rossa e 11 di Croce bianca per un totale di 26 prelievi.

Il servizio che prevede una prima di accoglienza per il disbrigo delle pratiche burocratiche delle persone invitate a presentarsi per fare il test seguito dal tampone vero e proprio prelevato da un medico militare e uno civile di Croce rossa con il supporto delle infermiere volontari. Non è mancato il sostegno del comitato Cri cittadino che ha provveduto a chiudere la zona al pubblico ed alle auto.

E’ la seconda volta che Saronno e in particolare il parcheggio davanti al Municipio vengono utilizzati come punto di riferimento per questo essenziale servizio che viene svolto quotidianamente in diverse città lombarde.

