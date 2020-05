GERENZANO – La Fase2 dell’emergenza coronavirus a Gerenzano: ne parliamo stasera con il sindaco Ivano Campi e gli assessori Pierangelo Borghi e Dario Borghi. Il punto della situazione a trecentosessanta gradi, gli interventi predisposti dal Comune in paese, saranno alcuni dei temi toccati nel corso della videointervista curata dalla direttrice de ilSaronno, Sara Giudici. Il tutto con inizio alle 21, anche sulla pagina Facebook del nostro giornale online e su quelle dei siti “gemelli”, ilGroane e ilTradate.

Dunque, il quadro epidemiologico a Gerenzano, ma anche i progetti con i quali l’Amministrazione civica intende partire in questa Fase 2; quali servizi affiancheranno questo periodo di transizione dopo l’allenamento del lockdown: gli argomenti da approfondire sicuramente non mancano.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

08052020