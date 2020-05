Multa e chiusura del bar per 5 giorni: clienti consumavano all’interno

LIMBIATE – Tre persone erano comodamente accomodate al bancone del bar di viale Dei Mille a Limbiate, intente a sorseggiare la loro consumazione in violazione del Dpcm contenente le disposizioni valide dal 4 maggio che consentono ai bar soltanto il servizio di take away.

La pattuglia della Polizia locale impegnata nei controlli mercoledì 6 maggio ha notato movimenti strani all’interno del locale, già noto per aver violato in passato altre tipologie di regolamenti, e gli agenti che sono entrati hanno confermato la presenza di tre clienti: immediato il verbale pari a 400 euro nei confronti del proprietario e la segnalazione ha di fatto portato all’obbligo di tenere la saracinesca abbassata per cinque giorni, dal 7 all’11 maggio prossimo.

In questa settimana di allentamento delle restrizioni, non è diminuito il lavoro degli agenti limbiatesi, che da lunedì 4 a giovedì 7 maggio hanno controllato 425 persone e 26 esercizi commerciali.

08052020

(nella foto: l’ordinanza di chiusura affissa fuori dal locale di viale Dei Mille)