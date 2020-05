SARONNO – Emergono nuovi particolari sulla vicenda che ha lasciato la città degli amaretti senza parole: quella del 49enne ex titolare di un negozio in centro accusato di 23 capi d’imputazione da induzione alla prostituzione a detenzione di materiale pedopornografico. Tra gli episodi ricostruiti dai carabinieri con testimonianze, chat ed altro materiale investigativo c’è quello della rapina messa a segno nella primavera 2017.

Il colpo è avvenuto ai danni di un minorenne che frequentava abitualmente l’abitazione del 49enne ottenendo droga, soprattutto marijuana, a credito. Dopo qualche tempo il saronnese chiedeva il dovuto proponendo di annullare il debito in cambio di favori sessuale. Nello specifico quando il minorenne ha detto di non avere i soldi si è ritrovato con il 49enne che gli puntava la pistola al volto. Non contento delle minaccia gli urlava contro di consegnare i soldi o almeno il telefono per pagare il proprio debito. Ha ripetuto le proprie minacce a carico del ragazzo diverse volte finendo poi per colpirgli la mano con un colpo. Il ragazzo ha lasciato così cadere lo smartphone di cui si è impossessato l’ex commerciante.

Per minacciarlo, i fatti risalgono alla primavera 2017, il 49enne aveva usato l’arma che poi i carabinieri hanno sequestrato, nel dicembre 2018 durante la prima fase dell’operazione quando nell’abitazione del commerciante erano stati trovati 9 chilogrammi di marijuana, la pistola e le munizioni. Per adescare i ragazzi, quasi una decina quelli ascoltati dai militari, il 49enne forniva loro droga o abbigliamento ed accessori a credito salvo poi chiedere favori sessuali in cambio dell’estinzione del debito. Per ricostruire l’intera vicenda, che ha lasciato senza parole l’intera città, i carabinieri della compagnia del capitano Pietro Laghezza soprattutto quelli del Nucleo operativo e radiomobile con Andrea Abis hanno lavorato per oltre un anno partendo dal materiale pedopornografico trovato nel computer sequestrato al saronnese durante la prima perquisizione.

(foto: carabinieri del blitz del dicembre 2018)