GROANE – Era uscito di casa mercoledì all’ora di pranzo e non vi aveva più fatto ritorno. Per ritrovare un pensionato di 73 anni, nel primo pomeriggio di oggi, sono stati allertati anche i volontari di Protezione civile del Parco delle Groane. Una squadra composta da otto elementi, di cui due dell’unità cinofila con altrettanti cani specializzati nella ricerca dispersi, si è subito messa all’opera e alle 18 ha ritrovato l’uomo, sdraiato a terra in una zona erbosa del Parco a Senago, nelle vicinanze del campo sportivo Mascagni, dietro il discount.

Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Senago e un’autoambulanza che ha trasportato il disperso all’ospedale di Desio per le cure del caso. I volontari, nelle operazioni di ricerca, sono stati supportati dalla polizia locale del Parco delle Groane.

(foto: il momento del ritrovamento dell’anziano scomparso, a vicenda si è dunque conclusa con un lieto fine)

08052020