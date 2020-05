Saronno, su Youtube il pellegrinaggio virtuale del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli

SARONNO – In questi tempi in cui tutti i viaggi sono stati sospesi la Comunità Pastorale di Saronno, che aveva in preparazione con le parrocchie varie uscite in santuari di Lombardia e d’Europa, ha pensato di proporre una alternativa: un pellegrinaggio virtuale al santuario della Beata vergine dei Miracoli di Saronno.

Il santuario saronnese è stato al centro della vita spirituale saronnese in questi mesi di pandemia, non tanto per la frequentazione fisica, ma per la festa del Voto alternativa di marzo e per la nuova preghiera alla Beata Vergine dei miracoli, per chiedere l’aiuto in questo tempo di emergenza. Ora, nel mese di maggio, ne viene rilanciata la visita con un pellegrinaggio in forma virtuale. Sul canale youtube “chiesadisaronno” e sul sito www.chiesadisaronno.it alla voce “mese di maggio” sono disponibili 3 video: il primo, della durata di 13 minuti, è un vero e proprio viaggio spirituale di arte e fede nel Santuario, un percorso tra le bellezze artistiche del Ferrari e del Luini. Negli altri due video è possibile recitare la preghiera del rosario accompagnati nella meditazione dalle immagini delle bellezze artistiche del gioiello saronnese. Nel frattempo anche i ragazzi delle elementari della città con le loro catechiste stanno approntando per questo mese dedicato alla Madonna dei video rosari in famiglia che saranno pronti e trasmessi nei prossimi giorni anche da Radiorizzonti InBlu.

08052020