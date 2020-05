SARONNO – L’ultima super Luna del 2020 è stata perfettamente visibile anche a Saronno e circondario, con il cielo senza nuvole della scorsa notte. Ecco alcune immagini realizzate nel corso della serata e poi della scorsa nottata dai nostri lettori.

Cosa è accaduto esattamente dalle 20.30 di ieri sera? La Luna per chi l’ha guardata è sembrata davvero “enorme”, oltre che particolarmente luminosa. Non solo un effetto ottico ma perchè effettivamente si trovava nel punto di massima vicinanza con la Terra, “solo” 361.180 chilometri, mentre normalmente è a 384 mila chilometri. E’ stata una Luna piena e segue la “Superluna rossa” che si era ammirata ad aprile. In realtà la super Luna era già nel cielo sin da poco dopo mezzogiorno ma per una questione di “illuminazione”, il momento migliore per osservarla è stato, naturalmente, appena ha fatto buio. Su Facebook è stato possibile vederla nella pagina di Astronomitaly.

(foto: alcune immagini della super Luna nel cielo di Saronno)

08052020