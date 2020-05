CARONNO PERTUSELLA – Grande cordoglio in paese per la scomparsa di Carmine Clemente 32enne vittima di un incidente stradale ieri mentre rientrava dal lavoro. Il ragazzo era in sella alla propria moto Kawasaki Ninja. Stava percorrendo la provinciale 1 in direzione Varese, quando uscito da una rotonda ha perso il controllo della moto andando a sbattere contro le barriere di protezione alla carreggiata. Pochi minuti dopo l’incidente sull’arteria passavano due medici rianimatori che hanno subito iniziato le manovre per rianimare il giovane. E’ quindi sopraggiunta un’ambulanza del Sos dei Laghi di Travedona Monate ed un’automedica. E’ stato trasportato all’ospedale di Varese dove però si è spento poco dopo il suo arrivo.

Sul posto anche i vigili del fuoco che intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza la due ruote e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.

La notizia delle scomparsa del caronnese è arriva solo stamattina a Caronno Pertusella dove subito amici e conoscenti si sono stretti intorno alla famiglia.