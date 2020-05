LIMBIATE / CERIANO LAGHETTO – Poco mossi i numeri di oggi dei contagi da coronavirus nella Groane, modesti incrementi si registrano solo a Ceriano Laghetto, Limbiate, Cesano Maderno e Barlassina.

Ecco il quadro della situazione (tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Solaro 62

Ceriano Laghetto 21 (20)

Cogliate 28

Misinto 18

Lazzate 38

Cesano 197 (196)

Limbiate 173 (172)

Barlassina 42 (41)

In zone limitrofe, +1 Cislago; a Saronno ancora +2 per un totale di 215, per quanto riguarda i principali centri della provincia Varese 293 (+2), Busto Arsizio 323 (oggi +1) e Gallarate 210 (stabile). Nel Varesotto si è registrato uno dei dati più bassi dall’inizio dell’emergenza coronavirus, oggi solo +16 contagi. Meglio ancora nel comasco, +10; ed anche in Brianza si è registrato un dato molto buono, soltanto +31. In generale, è tutta la Lombardia che ha confermato il dato discendente, oggi +502 contagi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una recente cerimonia a Ceriano Laghetto)

