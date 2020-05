MILANO – Prosegue il trend discendente della diffusione del coronavirus in Lombardia, oggi +502 casi accertati mentre i decessi sono stati +85. Aspetto confortante, è che ci sono sempre meno persone malate seriamente, è infatti andato avanti anche oggi il trend discendente pure per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri, e quello relativo alle terapie intensive. I dati sono stati come sempre comunicati da Regione Lombardia.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente in Lombardia:

– i casi positivi sono: 81.225 (+502)

ieri: 80.723 (+609*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e

rendicontati ieri

l’altro ieri: 80.089 (+689*)

– i decessi: 14.924 (+85)

ieri: 14.839 (+94)

l’altro ieri: 14.745 (+134)

– in terapia intensiva: 330 (-70)

ieri: 400 (-80)

l’altro ieri: 480 (0)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.535 (-167)

ieri: 5.702 (-146)

l’altro ieri: 5.848 (-231)

– i tamponi effettuati: 477.765 (+11.478)

ieri: 466.287 (+10.993)

l’atro ieri: 455.294 (+15.488)

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

09052020