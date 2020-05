SARONNO – Bruttissima notizia, venerdì, è stata quella de dato sui decessi per coronavirus a Saronno, che ha raggiunto le 30 persone, stiamo parlando di quasi il 15 per cento di chi in città ha contratto il virus, 213 persone.

Il tutto in una giornata nella quale in Lombardia sono ancora calati i ricoveri mentre i contagi nel Varesotto sono apparsi più numerosi che nelle province limitrofe. In ambito locale, +1 a Caronno Pertusella e Turate; +9 a Saronno.

Intanto proseguono i controlli sanitari, tamponi in piazza Repubblica a Saronno.

A Solaro multe davanti all’Esselunga, ci può entrare solo in base alla data di nascita e la polizia locale ha controllato.

Serata con la videointervista al sindaco di Gerenzano, Ivano Campi, e gli assessori Pierangelo Borghi e Dario Borghi per fare il punto della situazione in paese.

Intervista col sindaco Ivano Campi e gli assessori Pierangelo Borghi e Dario Borghi La fase 2 a Gerezano raccontata dal sindaco Ivano Campi con gli assessori Pierangelo Borghi e Dario Borghi Posted by IlSaronno on Friday, May 8, 2020

