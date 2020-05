VARESE Sesta settimana di formazione online proposta gratuitamente da Uniascom Varese e dalle cinque Ascom territoriali (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Luino).

Con gli appuntamenti in programma da lunedì 11 maggio a giovedì 14 maggio, si compie un passo avanti rispetto alle nozioni base fornite nel corso delle prime lezioni in videoconferenza. Ad esempio, sul delivery, con un focus incentrato sulla fiscalità del commercio elettronico e della consegna a domicilio. Previsti approfondimenti anche sull’utilizzo dei social con la gestione delle critiche che si ricevono online e con una guida al corretto utilizzo di Instagram.

Debutto, infine, con gli incontri web serali organizzati dal Terziario Donna provincia di Varese che giovedì, dalle 20.30, darà voce ad una psicologa: nel menu una serie di tematiche messe in relazione con l’emergenza sanitaria in corso e soprattutto con la ripresa delle attività.

COME ISCRIVERSI E PARTECIPARE

I corsi proposti sono gratuiti previa iscrizione per tutti gli associati, datori di lavoro e loro collaboratori e dipendenti, ai quali sarà inviato un link per accedere direttamente alle lezioni. Ai corsi possono partecipare anche i non soci: in questo caso iscrizioni e accessi avvengono attraverso i siti di Uniascom e delle cinque Ascom territoriali (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Luino e Saronno).

Iscrizioni per i soci attraverso la newsletter rispondendo al messaggio che sarà inviato, mentre i non soci troveranno tutte le indicazioni sui siti delle cinque Ascom (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Luino) e su quello di Uniascom Varese. Questo per tutti, associati e non associati, il link di riferimento: https://uniascom.va.it/corsi-gratuiti-di-formazione-on-line/.

Commercio online e vendite con consegna a domicilio: aspetti fiscali Un webinar per affrontare le tematiche fiscali del commercio elettronico e della consegna a domicilio dei beni, in particolare tratterà delle autorizzazioni necessarie, della disciplina IVA connessa a dette operazioni con particolare attenzione all’applicazione dell’IVA per le operazioni con l’estero e del momento di emissione dei documenti fiscali.

LUNEDI’ 11 MAGGIO (ORE 10-11.30). Di seguito il link per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezAhbV2vipdE6HszjPna_LFCMB80yJe_kee2J4eRsglkPtnQ/viewform

Vendita emozionale in negozio: soddisfare i clienti Mentalità Win-Win: come capire i reali bisogni del cliente, superando le sue obiezioni e portandolo alla massima soddisfazione e, quindi, fidelizzandolo.

*Si chiede ai partecipanti di seguire il webinar con un pc/laptop/tablet e di avere a disposizione, a parte, il proprio smartphone.

LUNEDI’ 11 MAGGIO (ore 16-18).Di seguito il link per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/e/ -kOramMViGPJYyKIPWZJHSvGWCnbnzy6Hct2CCmw/viewform

Instagram, corso base Una lezione di due ore con gli argomenti principali della formazione sul social fotografico per eccellenza: Instagram. Il corso sarà rivolto ad un’utenza di base, in modo da poter spiegare cos’è, come funziona, come utilizzarlo al meglio e quali fotografie necessita (e come ottenerle e realizzarle).

MARTEDI’ 12 MAGGIO (ore 10-12). Di seguito il link per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq1qa2S4W2nO_gMSCkd3j_TeDTSWcRWgo5HbufTH1s4DF2HQ/viewform

Leadership e management Scoprire quali sono le doti di un buon leader e quali capacità deve sviluppare oggi. Solo così oggi si può guidare una quadra verso la ripresa.

MARTEDI’ 12 MAGGIO (ore 15-17). Di seguito il link per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLt68Kpn7-ExB9fzdTQkIwtuYa7akxopzbr0_n6URA3Q5yVA/viewform

La gestione delle critiche online Strategie e tecniche per la tutela della reputazione digitale: per evitare brutte figure e guadagnare opportunità.

GIOVEDI’ 14 MAGGIO (ore 10-12). Di seguito il link per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeFLZfw27HwLvnYg6-hV7Dx-Is1qiic-6PEJnu_Y2WGHGRQQ/viewform

“Niente finisce tutto si trasforma” – La parola alla psicologa. Incontro a cura del Terziario Donna Provincia di Varese Tra gli argomenti che verranno affrontati, la leadership al femminile; da presenze passive nei sistemi organizzativi ad agenti proattivi di trasformazione; la gestione del potere e le tecniche di negoziazione; e denaro al femminile.

GIOVEDI’ 14 MAGGIO (ore 20.30-22.30). Di seguito il link per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNoUWAJPC-iZvrYF_KgQqeHstivEB5bsvaqbK7T6FlLpU1Hw/viewform