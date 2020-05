ORIGGIO – Malore in via Cavour ad Origgio, una pensionata è stata trovata sdraiata a terra: grazie al nuovo software del sistema di videosorveglianza, dalla centrale operativa della polizia locale non solo è stato possibile attivare tempestivamente i soccorsi ma anche chiarire tutti i contorni della vicenda, praticamente in tempoi reale.

La donna non era stata investita, magari da un’auto pirata: le immagini hanno mostrato che si era sentita male mentre camminava a bordo strada, quindi perdendo i sensi. E’ successo nella mattinata dell’altro giorno, è stata tempestivamente fatta intervenire una ambulanza. Non è mancato il lieto fine, visto che dopo le prime cure, l’anziana si è rapidamente ripresa. E’ stata comunque accompagnata in ospedale con l’autolettiga per tutti gli accertamenti clinici del caso. Era andata a fare la spesa e stava rientrando a casa, quando si è sentita male.

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale del comando unificato di Uboldo-Origgio)

