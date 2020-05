SARONNO – Luce accese in sala per sostenere il cinema e ricordare agli spettatori la magia del grande schermo. Ieri sera venerdì 8 maggio alle 21.25 in contemporanea con la serata delle premiazioni con gli “Oscar Italiani”, i David di Donatello 2020 si è tenuta la bella iniziativa delle sale cinematografiche italiane a cui hanno aderito anche il cinema Pellico e il cinema Prealpi.

In questa occasione le sale italiane hanno voluto ricordare con discrezione la loro indispensabile presenza riaccendendo per una sera le luci: “#Riaccendilcinema è il messaggio che accompagna questo flash mob simbolico di una sera che vuole ricordare a tutti l’importante funzione sociale che le sale svolgono quotidianamente sul territorio come luoghi di incontro, partecipazione e scambio culturale. Anche Cinema Silvio Pellico e Cinema Prealpi aderiscono questa sera a questo augurio di ritorno alla piena normalità.