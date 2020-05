UBOLDO – Bici rubata e recuperata a tempo di record: è successo tutto nella mattinata dall’altro giorno nel centro storico di Uboldo. E’ stato un cittadino del posto a contattare il comando carabinieri per segnalare che qualcuno si era introdotto nel suo cortile, asportando la bicicletta. Non aveva visto nessuno, e lo stesso dicasi per i vicini.

Benchè senza disporre di grandi elementi per approfondire le indagini, i tutori dell’ordine hanno rapidamente “fatto centro”, ritrovando la bicicletta, nel giro di pochissimo: è stata rinvenuta in un altro cortile, sempre in centro ad Uboldo, dove i militari non erano andati per caso, ma a seguito di un “sospetto”. La posizione di un uomo residente da quelle parti è adesso al vaglio dei carabinieri; la bici è stata intanto recuperata ed è stata restituita al legittimo proprietario. La vicenda, sotto il profilo giudiziario, non è dunque conclusa e presto potrebbe scattare la denuncia per il presunto responsabile del furto.

(foto archivio)

09052020