UBOLDO – Non è mancato il lieto fine per Tempestina: il riferimento va al cagnolino per il quale è stata compiuta una sottoscrizione popolare da 2000 euro. Tanto, infatti, è stato raccolto fra cittadini di buon cuore da parte dei volontari dell’associazione “Una luce fuori dal lager” di Uboldo, che si sono molitati per salvare Tempestina.

“Tempestina – ricordano i volontari del canile di via Caduti della liberazione – l’abbiamo tirata fuori da un canile del basso Lazio. E’ arrivata con un occhio sfondato: 1300 euro di operazione è non abbiamo chiesto nulla a nessuno, l’abbiamo curata”. Mentre per l’operazione al femore, che si è tenuta nei giorni scorsi è stato chiesto l’aiuto degli amanti degli animali, aiuto – in termini di donazioni – che è puntualmente arrivato. Tempestina è una cucciola di circa 1 anno, taglia media, pelo raso, socievole e remissiva con tutti gli animali”. Ora si cerca qualcuno che voglia adottarla.

(foto: Tempestina ha ben superato l’operazione)

09052020