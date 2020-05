CARONNO PERTUSELLA – E’ Matteo Ferrario, presidente della Rossella Caronno, l’ospite della odierna videointervista in diretta sul canale Facebook de ilSaronno. Si inizia alle 18, l’intervista sarà curata da Giacomo Magnani e dalla direttrice Sara Giudici.

Non mancano certo gli spunti di conversazione, ovviamente innanzitutto legati all’emergenza coronavirus che ha costretto di fermare tutto lo sport italiano, ed europeo. Anche il campionato di pallavolo maschile serie B, nel quale i caronnesi erano pronti al rush per rincorrere una storica promozione in serie A, è stato bruscamente fermato. Se ne riparlerà la prossima annata, con quali prospettive per Caronno? La società non ha mai nascosto le proprie ambizioni, l’intenzione è sicuramente di puntare in alto. Il club si sta dunque organizzando già con una ottica dell’annata sportiva 2020-2021; obiettivo quello di essere ancora protagonista, anche a livello giovanile. Negli ultimi anni, infatti, la società caronnese ha moltiplicato i propri sforzi per la crescita del “vivaio”.

