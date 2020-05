SARONNO – Con meno di una settimana di lavoro l’Amministrazione comunale ha concretizzato il completo ripensamento dell’illuminazione del sottopassaggio di via Primo maggio raggiungendo diversi obiettivi il risparmio economico, una miglior performance e soprattutto una maggior sicurezza. Al progetto hanno lavorato gli uffici del settore Lavori Pubblici proprio negli ultimi mesi. “Passando in auto o a piedi nel sottopassaggio di via Primo maggio – ricorda l’assessore alla partita Dario Lonardoni – appariva evidente il groviglio di fili dell’illuminazione pubblica una situazione poco funzionale ed anche pericolosa”. Così l’Amministrazione ha voluto intervenire per porre un rimedio. In sostanza sono stati tutti valutati i diversi punti luce del ponte e della zona adiacente ottimizzando non solo il percorso dei cavi ma anche il singolo punto luce. La sostituzione delle lampade con quelle led consentirà un doppio risparmio “sul fronte dei costi e delle risorse consumate – spiega Lonardoni – a cui si aggiungeranno delle migliori performance sul fronte della luminosità”.

(10052020)