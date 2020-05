CERIANO LAGHETTO – La sua auto si è ribaltata ma lui, rimasto praticamente illeso, quando si è ripreso dallo spavento è uscito da solo dal finestrino lato conducente. Se l’è cavata con i danni alla vettura il protagonista del sinistra avvenuto sabato sera. All’inizio si è temuto il peggio. Gli automobilisti di passaggio hanno visto l’auto ribaltata in via Mazzini nella frazione Dal Pozzo al confine con Saronno ed hanno dato l’allarme.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa Saronno, un mezzo dei vigili del fuoco ed ovviamente i carabinieri. In realtà come detto il ragazzo se l’è cavata un grande spavento ma senza conseguenze. I primi controlli sul posto del personale del 118 hanno confermato che il giovane era illeso tanto che lui ha persino rifiutato il trasporto dell’ospedale.

L’auto si è ribaltata intorno alle 22,30 di ieri ma le forze dell’ordine, a partire dai carabinieri di Cesano Maderno, sono rimaste sul posto per quasi due ore per mettere in sicurezza la zona e per attendere la rimozione dell’auto.