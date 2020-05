SARONNO – Nel primo weekend della Fase 2, con più gente in giro e nuovi controlli (e multe) della polizia locale, si è registrato un dato tutto sommato modesto, dei contagi da coronavirus. Bene sottolinearlo, comunque: il dato attuale fa riferimento, per i tempi di incubazione della malattia, a persone che sono state contagiate fra i 10 ed i 15 giorni fa. Ma restiamo al presente. Sabato a Saronno si era registrato un +2, oggi +1 per un totale di 216 persone colpite dal virus dall’inizio della pandemia.

Nel Varesotto dato molto “leggero”, complessivamente +18, e pochi casi anche nel comasco ed in Brianza. In Lombardia, d’altra parte, con meno di trecento contagi in un giorno, si è registrato il dato più basso da molto tempo a questa parte.

