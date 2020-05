CARONNO PERTUSELLA – E’ stata decisamente una buona domenica, per quanto riguarda la situazione dei contagi da coronavirus, nella zona del Saronnese. A parte Saronno, nella zona non si sono registrati ulteriori casi. Ecco il quadro completo della situazione dall’inizio della pandemia:

Saronno 216 (215)

Uboldo 17

Origgio 34

Caronno Pertusella 84

Gerenzano 27

Cislago 29

Dunque, a Saronno +1. Nel Varesotto dato molto “leggero”, complessivamente +18, e pochi casi anche nel comasco ed in Brianza. In Lombardia, d’altra parte, con meno di trecento contagi in un giorno, si è registrato il dato più basso da molto tempo a questa parte.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

