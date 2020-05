GROANE / COMASCO – Dati poco mossi, per quanto riguarda la zona delle Groane, per i contag odierni da coronavirus; nuovi casi si registrano a Limbiate e Cesano Maderno; mentre nella bassa comasca solo +1, a Bregnano.

Ecco il quadro della situazione:

Rovello Porro 17

Rovellasca 20

Turate 51

Lomazzo 24

Bregnano 20 (19)

Solaro 62

Ceriano Laghetto 21

Cogliate 28

Misinto 18

Lazzate 38

Cesano Maderno 198 (197)

Limbiate 174 (173)

Barlassina 42

Nel Saronnese numeri stabili; a Saronno +1. Nel Varesotto dato molto “leggero”, complessivamente +18, e pochi casi anche nel comasco ed in Brianza. In Lombardia, d’altra parte, con meno di trecento contagi in un giorno, si è registrato il dato più basso da molto tempo a questa parte.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

