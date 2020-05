SARONNO -Nel primo weekend dopo il completo lockdown, code davanti ai negozi riaperti, come quelli d telefonia e dai ciclisti.

Protesta a Ceriano Laghetto, sulla serranda abbassata spuntano delle mutande.

Il tutto in un sabato con pochi contagi nel Varesotto, meno in Lombardia mentre in zona una piccola crescita riguarda solo +1 a Cislago e +2 a Saronno.

Un simpatico bvideo musicale con i volti, sotto visiere e mascherine, di medici e infermieri dell’ospedale di Saronno, che sono tutt’ora in prima linea contro il coronavirus.

Per qualche momento si sono riaccese le luci dei cinema di Saronno, da tempo chiusi: messaggio di speranza per un ritorno alla normalità.

In bici da Legnano e Uboldo: pizzicato dalla polizia locale, ciclista dovrà pagare una maxi multa.

La videointervista di ieri, con il presidente della pallavolo Rossella Caronno, Matteo Ferrario che fa il punto sulle prospettive dei campionato e del club caronnese.

