Fase 2: messa dei ragazzi a porte chiuse: la diretta

SARONNO – Ancora una volta sarà Radiorizzonti (sul canale 880 del digitale terrestre e sui 88 fm) e ilSaronno su Facebook a trasmettere la messa domenica in attesa di ritornare “in chiesa a ricreare la Comunità attorno all’Eucaristia, con tutte le sicurezze (e le distanze) necessarie per la salvaguardia sanitaria in tempo ancora difficile del virus”.

Stamattina alle 10 sarà celebrata la messa domenicale dedicata ai ragazzi che trasmettiamo qui sotto:

“Attendiamo dal nostro Vescovo le indicazioni diocesane più specifiche per la celebrazione – spiegano dalla Comunità pastorale pensando alla possibilità di “riaprire” le chiese il prossimo 18 maggio anche le messe – che presenteremo a tutta la comunità domenica 17 maggio in sintonia con le sei parrocchie della città”.

Nel frattempo in ottemperanza alle disposizioni governative la celebrazione avrà luogo senza la presenza dei fedeli, che potranno in ogni caso assistervi in diretta sul canale 880 del digitale terrestre o su FM88 grazie a Radiorizzonti o sulla pagina Facebook de ilSaronno.

Al momento della Comunione tutti i fedeli saranno invitati a recitare la formula della Comunione spirituale. Allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, pur in questo momento del tutto eccezionale, come previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possibile partecipare all’Eucarestia.

10052020