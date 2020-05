SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo, integralmente, la nota dell’Amministrazione comunale sulla promozione della lettura digitale.

L’Amministrazione comunale ha approvato con Delibera di Giunta del 5.05.2020 la partecipazione al Bando per l’assegnazione di risorse nell’ambito del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario con un progetto finalizzato a promuovere la lettura di e-book e periodici digitali. Durante l’emergenza Covid-19 che ha comportato la chiusura delle Biblioteche, il Sistema bibliotecario di Saronno ha pubblicizzato e potenziato il portale MediaLibraryOnLine che dà la possibilità ai cittadini di consultare libri e documentazione tramite la piattaforma digitale. Nello specifico il progetto propone un’implementazione del patrimonio bibliotecario con l’acquisto di e-book e abbonamenti a periodici digitali, ma anche l’organizzazione di percorsi di formazione che prevedano un approfondimento sull’utilizzo della piattaforma così da supportare le persone che riscontrano maggior criticità ad accedervi, con conseguente rischio di esclusione digitale.

“L’emergenza sanitaria ha messo in evidenza quanto fosse importante implementare la piattaforma digitale vista l’aumentata richiesta di utilizzo della stessa. La partecipazione al bando va in questa direzione, rendendo più ricca l’offerta di supporti digitali e anche dando la possibilità, a quanti ancora presentano difficoltà ad accedere alla rete, di conoscere l’utilizzo e le modalità per formulare la richiesta tramite la piattaforma Mlol” spiega l’assessore Maria Assunta Miglino