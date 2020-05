SARONNO – Festa della mamma senza eventi pubblici, incontro o momento culturali, a causa dell’emergenza coronavirus: in tanti si stanno affidando ai social network. Noi abbiamo scelto di rilanciare il simpatico messaggio pubblicato su Facebook dal Fbc Saronno, la società calcistica cittadina.

A tutte le mamme biancocelesti

quelle arrampicate sulle reti,

quelle che urlano a più non posso

sugli spalti del comunale o sui campi di periferia,

a quelle che sotto l’acqua ci sono sempre,

a quelle che la sera ci aspettano in macchina,

a quelle che ci lavano i vestiti sporchi di fango,

a quelle che ci cuciono le pezze da portare con orgoglio in tutti i campi d’Italia,

a quelle che ci dicono bravo dopo un gol

a quelle che non sanno cosa sia il fuorigioco ma che

non mancano a una partita.

A tutte voi tanti auguri!

Siete le mamme più belle del mondo!

(foto archivio: gruppo di giovani atleti del Fbc Saronno)

10052020