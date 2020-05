Saronno: la ninna nanna del Prenna per la Festa della mamma

SARONNO – Gli auguri a tutte le mamme, per la Festa della mamma che si celebra oggi senza eventi pubblici a causa dell’emergenza coronavirus, arrivano anche da Prenna, ovvero il saronnese Luca Brenna, autore di ninna nanne.

Insieme queste rime alle mamme cantiamo

E con tutto il nostro cuore le ringraziamo

Per ogni piccola o grande cosa

Dalla più seria alla più gioiosa

Augurando loro di con un pizzico di magia

Tanta felicità, pazienza, tenerezza e allegria!

(foto archivio: Luca Brenna, il saronnese specializzato in ninna nanne. Non mancano mai quelle tematiche, realizzate in occasione delle principali ricorrenze locali e non solo)

