SARONNO – Con un messaggio nella chat dell’Amministrazione, da cui poi è uscita, la neo consigliera Elisa Bianco ha annunciato la sua intenzione di non sedersi nella fila della maggioranza di Cislago. Una scelta definitiva visto che la richiesta è stata anche protocollata.

Bianco è entrata a far parte dell’assemblea cittadina, nell’ultima seduta (in cui era assente ndr), in seguito alle dimissioni dell’assessore Marzia Campanella che era anche consigliere comunale.

Nel suo messaggio Bianco comunica che nei prossimi consigli comunali prenderà posto nel gruppo “Un’idea per Cislago” guidato da Luciano Lista che si era dimesso dal ruolo di vicesindaco nel 2017.

Sulle motivazioni si parla di un mancato coinvolgimento e di divergenza di valori su cui non può soprassedere malgrado sia consapevole dei rivolti politici per la coalizione di maggioranza guidata dal sindaco Gianluigi Cartabia. Già la scorsa settimana il gruppo Vivicislago aveva esternato le proprie perplessità sulla tenuta della maggioranza proprio per le esternazione del nuovo consigliere che alla stampa aveva già annunciato delle perplessità sul suo futuro nella coalizione.

11052020