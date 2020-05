GROANE / COMASCO – Nessun nuovo casi di coronavirus oggi nella bassa comasca, anche nelle vicine Groane si è assistito ad una crescita moesta, +1 a Cogliate e +1 a Cesano Maderno.

Ecco il quadro della situazione (tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Rovello Porro 17

Rovellasca 20

Turate 51

Lomazzo 24

Bregnano 20

Solaro 62

Ceriano Laghetto 21

Cogliate 29 (28)

Misinto 18

Lazzate 38

Cesano Maderno 199 (198)

Limbiate 174

Barlassina 42

In zona, nessun nuovo caso oggi a Gerenzano, Uboldo e Origgio.

+1 a Cislago; +2 a Caronno Pertusella. A Saronno +2, che porta il totale a 218 casi confermati dall’inizio della pandemia. Saronno resta, per numero di casi, la terza località più colpita del Varesotto dopo Busto Arsizio, oggi +3 per un totale di 327 casi confermati; e Varese che resta oggi stabile a 293 casi, +0. Alle spalle Gallarate con 213 casi, oggi +2. Nel Varesotto la crescita odierna è complessivamente di +14, nel Comasco +8, in Brianza +19. Si è in linea col resto della Lombardia dove anche oggi è proseguito il dato discendente della pandemia, con complessivamente +364 casi, lievemente più del giorno prima ma con un calo dei pazienti negli ospedale, anche in terapia intensiva.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una veduta di Rovello Porro)

11052020