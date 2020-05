SARONNO – Anche oggi in salita il dato di Saronno per quanto concerne i contagi da coronavirus; dopo l’impennata dei giorni scorsi, in questo caso è confermato il lento trend ascendente che ha caratterizzato lo scorso fine settimana. Oggi dunque +2 che porta il totale a 218 casi confermati dall’inizio della pandemia. Saronno resta, per numero di casi, la terza località più colpita del Varesotto dopo Busto Arsizio, oggi +3 per un totale di 327 casi confermati; e Varese che resta oggi stabile a 293 casi, +0. Alle spalle Gallarate con 213 casi, oggi +2.

Nel Varesotto la crescita odierna è complessivamente di +14, nel Comasco +8, in Brianza +19. Si è in linea col resto della Lombardia dove anche oggi è proseguito il dato discendente della pandemia, con complessivamente +364 casi, lievemente più del giorno prima ma con un calo dei pazienti negli ospedale, anche in terapia intensiva.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: restano pochi i passeggeri alla stazione centrale di Saronno)

11052020