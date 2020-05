SARONNO – Unico dato in salita nella zona, è ancora quello di Saronno. Il riferimento va ai casi di contagio da coronavirus. Ecco il riepilogo in base all’ultima rilevazione (tra parentesi, quella precedente in caso di variazioni):

Saronno 216 (215)

Uboldo 17

Origgio 34

Caronno Pertusella 84

Gerenzano 27

Cislago 29

Rovello Porro 17

Rovellasca 20

Turate 51

Lomazzo 24

Bregnano 20 (19)

Solaro 62

Ceriano Laghetto 21

In zona quindi nessun cambiamento per la bassa comasca. Nel Saronnese numeri stabili; a Saronno +1. Nel Varesotto dato molto “leggero”, complessivamente +18, e pochi casi anche nel comasco ed in Brianza. In Lombardia, d’altra parte, con meno di trecento contagi in un giorno, si è registrato il dato più basso da molto tempo a questa parte.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

11052020