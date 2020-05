GERENZANO – Il sindaco Ivano Campi di Gerenzano fa il punto della situazione dell’emergenza coronvirus in paese, con una buona notizia.

Ats Insubria mi ha informato della guarigione di un nostro concittadino: condividiamo la sua gioia e quella dei suoi familiari, ringraziando gli operatori sanitari e tutte le persone che lo hanno assistito in questo percorso di guarigione.

Invito tutti i gerenzanesi a rispettare scrupolosamente le disposizioni in vigore, in particolare evitiamo gli assembramenti per strada, nei condomini, nei luoghi che frequentiamo.

Indossiamo sempre la mascherina, laviamoci spesso le mani e utilizziamo i guanti. In questa fase 2 non dobbiamo dimenticare che siamo ancora in emergenza! Il rischio di dover “richiudere tutto” è ancora alto. Siamo responsabili, per il bene nostro e di tutti. Riepilogo qui di seguito i dati odierni comunicatimi per vie ufficiali da Ats Insubria: