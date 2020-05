SARONNO – Primo weekend di Fase 2, batosta per chi è andato al parco per il pic-nic, dopo i controlli della polizia locale: 400 euro di multa a testa per 5 saronnesi.

Le verifiche sugli spostamento e contro gli assembramenti si sono svolte anche dall’alto con l’elicottero dei carabinieri.

Intanto si archivia un fine settimana molto buono, ed una buona domenica per quanto riguarda i contagi da coronavirus, pochissimi in zona.

Alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo di piazza Libertà si è svolta, a porte chiuse, la “messa dei ragazzi”.



Lockdown e Fase 2 al quartiere Prealpi: intervista a don Alberto Corti In Prepositurale al termine della messa l'intervista don Alberto Corti della Sacra Famiglia

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

