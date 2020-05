SARONNO – Si è tenuta questo fine settimana la terza distribuzione dei pacchi comunali realizzati con i fondi governativi per la città di Saronno. La fornitura da Esselunga degli alimenti è arrivata nella giornata di sabato e dopo aver confezionato i pacchi in base ai componenti dei nuclei familiari (al numero ma anche all’età visto che è previsto un pacco per i neonati) nella giornata di domenica sono stati consegnati casa per casa.

Se sabato i volontari hanno lavorato all’interno del Paladozio per l’attività di preparazione domenica in via Biffi sono arrivati mezzi e volontari per portare al domicilio 72 pacchi. E’ la terza tranche dopo quella iniziale di 98 e la seconda di 68. Nel tardo pomeriggio di domenica la struttura era già completamente vuota e in ordine visto che la “base” di Croce Rossa Saronno per questo genere di attività sarà spostata da lunedì all’ex scuola elementare Pizzigoni.

A vigilare, in orario notturno contro il rischio di intrusioni ed effrazioni, sono stati i volontari dell’associazione nazionale carabinieri e del Gruppo alpini di Saronno (tra cui anche l’assessore Gianpietro Guaglianone).